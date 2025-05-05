Гонка сперматозоидов возмутила зрителей утреннего телешоу

Зрителей британского ток-шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV возмутили разговоры о гонке сперматозоидов. На это обратило внимание издание Daily Mail.

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В выпуске шоу, который вызвал недовольство зрителей, два американских студента, Тристан Милкер и Эшер Проегер, рассказали, как приняли участие в гонке сперматозоидов. Ее выиграл Милкер, он получил приз в размере 10 тысяч долларов США (около 820 тысяч рублей). Студент отметил, что специально готовился к соревнованию. Проегер, занявший второе место, добавил, что намерен серьезнее подойти к тренировкам.

В социальных сетях зрители шоу выразили недоумение и возмущение выбранной для телеэфира темой. Они заявили, что подобные темы неуместны для утреннего эфира. «Разговоры о сперме заставили меня отложить завтрак», «Только на этом шоу можно услышать разговоры о гонке сперматозоидов, это просто сумасшествие», — возмутились комментаторы.

Ранее сообщалось, что зрителей телеигры «Клуб один процент» (The 1% Club) возмутила шутка телеведущего Ли Мака о внешности участницы шоу Дайан Мурленд. Мак отметил особенность формы носа женщины.