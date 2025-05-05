Парень вернулся домой после недельного отсутствия и обратился в полицию

Пользователь Reddit с ником OtherwiseLocksmith98 рассказал о напугавшей его находке, которую он сделал после недельного отсутствия дома. Парень добавил, что из-за увиденного обратился в полицию.

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Автор поста рассказал, что по возвращении обнаружил на стене своего дома нарисованный красный крест. При этом за две недели до этого он нашел в машине устройство для слежки — небольшой белый блок с экраном, помещающийся в ладонь.

«Полиция подтвердила, что это было именно оно, но ничего больше объяснить не смогла. Странный был месяц», — написал рассказчик.

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Некоторые пользователи заверили рассказчика, что крест был нарисован на стене давно и проявился из-под слоев краски. Однако устройство для слежки комментаторы сочли тревожным знаком. «Оставляйте включенным свет, запускайте дома аудиозапись с лаем собак или разговорами. Это так странно, берегите себя!», «Потратьте 100 долларов на камеру и еще 100 долларов на ее обслуживание. Самый надежный способ обрести душевный покой», «Купите электрошокер или что-то в этом роде», — обратились они к автору публикации.

Ранее мужчина показал на Reddit записку с неприличным словом, которую он увидел на двери в комнату дочери. Комментаторы признались, что увиденное рассмешило их.