Медсестра потеряла работу из-за 15-летнего пасынка

Жительница США потеряла работу после обвинений в сексуальных отношениях с 15-летним пасынком. Об этом пишет Law&Crime.

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35-летняя Алексис Вон Йейтс из Окалы лишилась лицензии медсестры, так как ей были предъявлены уголовные обвинения в совращении несовершеннолетнего. Йейтс арестовали в 2024 году после того, как анонимный источник сообщил правоохранительным органам, что она состоит в интимных отношениях с сыном своего мужа. Характер обвинений говорит о том, что юноше на момент их связи было от 12 до 16 лет.

Во время допросов мальчик признался, что мачеха соблазнила его, когда он был у отца на летних каникулах.

«Ее муж работал допоздна. Ребенок проводил время с мачехой, пока она заботилась о его младших братьях и естрах. Около 11 вечера они устроились на диване, куря вейп и играя в видеоигры. Несколько часов спустя они решили посмотреть фильм», — говорится в судебных документах.

Во время просмотра фильма им стало «скучно». Йейтс сообщила жертве, что возбуждена. После этого они занялись сексом.

После задержания Йейтс Министерство здравоохранения Флориды приняло решение приостановить действие ее лицензии. Чиновники обосновали решение тем, что медсестры ухаживают за людьми в уязвимом положении, что требует высоких моральных стандартов. По их мнению, своими действиями Йетс дискредитировала себя и свою профессию.

Йейтс не признала себя виновной.

Ранее сообщалось, что арестовали учительницу из американского штата Техас, которая совратила ученика средней школы. В ходе расследования выяснилось, что женщина несколько раз отвозила школьника к себе домой, где занималась с ним сексом.