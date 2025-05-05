Репетитор занимался с 400 учениками и умер от переработок

В Китае репетитор умер от переработок после того, как стал заниматься с 400 учениками. Об этом пишет South China Morning Post.

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Молодой мужчина по фамилии Ли устроился работать в качестве онлайн-репетитора в крупную компанию сразу после окончания университета. Компания предоставляла возможность для учеников младшей и средней школы подтянуть знания по математике и английскому при помощи уроков на популярной онлайн-платформе. Мужчина работал репетитором несколько лет, за последнее время он взял в общей сложности около 400 учеников и часто перерабатывал.

В преддверии отпуска и скорой свадьбы Ли попытался закрыть все рабочие задачи за несколько дней сверхурочной работы. 22 апреля он ушел в офис, а вечером перестал отвечать на звонки и сообщения невесты. Утром Ли на его рабочем месте обнаружил уборщик. Мужчина не дышал, прибывшие на место медики констатировали смерть. Как выяснилось, причиной стала внезапная остановка сердца. Ему не было и 30 лет. Семья Ли готовит документы, чтобы доказать, что его смерть связана с работой и стрессом. 2 мая он должен был жениться.

25 апреля компания выпустила заявление, в котором утверждалось, что в графике Ли не было запланировано сверхурочных занятий, так как в день его смерти у всех работников был выходной. Однако бывшие сотрудники онлайн-платформы и раньше сообщали о давлении со стороны руководства и переработках. По словам некоторых уволившихся, сотрудники работают по 14 часов в день и вынуждены отчитываться перед начальством, если уходят в туалет или на обед.

Ранее сообщалось, что компания из Китая заставила сотрудника провести четыре дня в темной комнате в надежде, что он уволится по собственному желанию. Сотрудник подал на работодателя в суд.