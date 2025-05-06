Корги-полицейский украл сосиску у ребенка и стал звездой соцсетей

В китайском городе Вэйфан служебный пёс по кличке Фузай привлек всеобщее внимание из-за курьёзного происшествия во время патрулирования. Как сообщили в правоохранительных органах, четвероногий сотрудник во время обхода территории схватил сосиску, которую держала в руках проходившая мимо девочка.

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Видеоролик с моментом «преступления» мгновенно стал вирусным в социальных сетях, набрав свыше миллиона просмотров.

«Как такой жадный малыш сдал экзамен? Разве это не один из пунктов тренировки полицейских собак, чтобы они могли переносить голод?» — возмутился один из пользователей.

Кинологи строго отчитали Фузая за нарушение устава — полицейским собакам категорически запрещено принимать пищу от посторонних. Для воспитательного эффекта питомцу устроили символический «суд», озвучив претензии по поводу недостойного поведения. Стражи порядка наглядно продемонстрировали запрет, предлагая псу сосиски и повторяя команду «нельзя», но хвостатый нарушитель вновь поддался искушению.

Это не первая «гастрономическая провинность» корги-сыщика. Ещё на этапе обучения Фузай с трудом проходил тесты на пищевую выдержку, особенно при виде куриных крылышек. В январе пёс лишился поощрительных лакомств за сон на посту и за то, что помочился в собственную миску.

Отметим, что четвероногий полицейский появился на свет в августе 2023 года и через несколько месяцев освоил профессию эксперта по обнаружению взрывчатых веществ.

После инцидента сотрудники полиции разыскали юную обладательницу сосиски, чтобы принести извинения и вручить ей сувенирную продукцию с изображением провинившегося пса. Самому Фуцзаю предстоит пройти интенсивный курс обучения по борьбе с пищевыми соблазнами.