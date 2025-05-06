Робот-гуманоид напал на человека

В Сети разошлось видео с камер наблюдения, снятое, как утверждается, в одном из китайских технопарков. На кадрах в прямом смысле произошло восстание машины, причем человекоподобной. Робот-гуманоид Unitree H1 вышел из-под контроля и едва не избил рядом стоящего инженера.

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Как «восстал» робот

На кадрах с камер наблюдения видно, что робота подвесили на кране. В какой-то момент он будто оживает: начинает резко махать руками, дёргать ногами и двигаться вперёд, пытаясь сорваться с крюка.

Выглядит так, будто он атакует стоящего рядом человека. Инженеры отпрянули, один из них смог остановить робота, только потянув за кран и, видимо, обесточив машину. Никто не пострадал, сообщила газета The Sun.

Что это за робот

Unitree H1 — это один из самых продвинутых роботов-гуманоидов на сегодня. Он умеет ходить, бегать (разгоняется до 20 км/ч), носить грузы. Внутри — куча датчиков и сложный искусственный интеллект.

Таких роботов планируют использовать на заводах, при спасательных работах и даже как помощников по дому. Стоит подобная машина около $90 000.

Так почему он «взбунтовался»

Создатели робота, компания Unitree, уже прокомментировали инцидент. По словам разработчиков, никакого бунта не было. Робот просто среагировал на «состояние падения».

Якобы его система стабилизации так запрограммирована: если робот теряет равновесие, он начинает активно двигаться, чтобы его восстановить. Разработчики уверяют, что это не сбой ИИ, а штатная реакция.

В общем, не баг, а фича.

Реакция в Сети

Несмотря на объяснения, видео напугало пользователей соцсетей. В комментариях люди шутят про «Терминатора» и «начало восстания машин». Инцидент снова поднял вопросы о безопасности и контроле над всё более умными роботами.

Роботов можно бояться, а можно в них играть. Ранее в игровом сервисе Steam завирусилась видеоигра R.E.P.O., в которой нужно играть за роботов. В чем фишка игры и почему людям она так понравилась — рассказывали здесь.