Кабаны свили гнездо «со знанием дела»

Кабаны свили гнездо в Бузулукском бору, который находится в Самарской и Оренбургской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале «Бузулукский бор».

«Вы думаете, что вить гнезда умеют только птицы? Напрасно! Потому что перед вами гнездо(…) кабана», — говорится в описании к фотографии, на которой запечатлено гнездо.

По словам специалистов, кабаны обустроили гнездо со знанием дела: оно находится в укромном уголке под кроной сосен и выстлано ветками. Тут провели первые недели жизни поросята, родившиеся в начале апреля.

В настоящее время подрастающие кабаны вместе с матерью гуляют по окрестным болотам. В самостоятельную жизнь новое поколение отправится только следующим летом.

Ранее сообщалось, что в Жигулевском заповеднике, расположенном в Самарской области, фотоловушка сняла потасовку кабанов.