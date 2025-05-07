Мангал с мертвецами в стиле «Острова сокровищ» оценили в Сети

Житель столицы выставил на продажу эксклюзивный мангал с двумя стальными скелетами. Москвичи не до конца понимают, как им пользоваться, но креативность задумки оценивают высоко.

© кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»

На площадке бесплатных объявления Авито появилось предложение о продаже эксклюзивного мангала. Цена, правда, кусается — произведение кузнечно-сварочного искусства продается за 330 000 рублей.

Сам мангал автор сделал в виде сундука, который держат два стальных скелета в полный человеческий рост. Можно предположить, что изделие предназначается для фанатов историй вроде «Острова сокровищ» или любителей мрачной эстетики.

© Мослента

Создатель мангала оказался немногословным. Известно, что забрать его творение можно в поселении Московском на территории Новой Москвы. Проще всего добраться от станции метро «Саларьево» — всего пять минут пешком.

Описание товара предельно коротко: «Мангал стальной».

Также, судя по профилю, продавец профессионально занимается оригинальной ковкой и изделиями из дерева. Помимо мангала, он предлагает приобрести, например, потолочную люстру, сундук, сделанный под старину, и даже садовую скамейку. Не дешево, но необычно.

Со своей стороны, судя по стилю работ, можем предположить, что их автор имеет отношение к байкерам. Но это исключительно наши домыслы.

Объявление распространил Telegram-канал «Москва М 125». Его подписчики отреагировали на предложение по-разному. Так, одна из москвичек не поняла, как выкладывать на такой мангал шампуры. По ее словам, использовать товар по назначению мешает крышка.

Другого пользователя сети прикладные вопросы не волновали. Он сделал предположение о личности продавца мангала и его окружения.