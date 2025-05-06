Мальчик по ошибке заказал почти 70 тысяч леденцов и взбодрил родственников

В США жительница Лексингтона (штат Кентукки) была вынуждена исправлять ошибку сына, который случайно оформил на Amazon заказ на десятки коробок с леденцами. Об этом сообщает LEX18.

По словам Холли ЛаФаверс, ее ребенок (его возраст не уточняется. — «Газета.ru») добавил в корзину на маркетплейсе 30 коробок с 2300 конфетами в каждой из них, затем мальчик оплатил покупку. Конфетное пиршество обошлось его матери в $3900 (более 315 тысяч рублей), по $130 за коробку.

Женщина рассказала, что связалась с компанией, там ей порекомендовали отказаться от доставки и заверили, что вернут деньги. Но доставщик уже привез часть коробок и оставил их на пороге дома ЛаФаверс, не предупредив. Узнав об этом, маркетплейс пошел на попятную. Он разрешил женщине вернуть деньги только за восемь коробок.

После этого женщина опубликовала пост о сложившейся ситуации в соцсетях, предложив неравнодушным читателям выкупить у нее оставшиеся леденцы для себя или пожертвовать их на благотворительность. ЛаФаверс успешно пристроила оставшиеся коробки.