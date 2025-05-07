Самая маленькая в мире собака подружилась со своей противоположностью

Миниатюрная чихуахуа по кличке Жемчужина, официально признанная Книгой рекордов Гиннесса самой маленькой собакой в мире, познакомилась с самым высоким псом на планете. Реджи выше малышки на 90 сантиметров, но это не помешало животным подружиться.

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Высота Жемчужины всего 8,4 сантиметра, а весит она 450 граммов. Малышка из Орландо (США) обожает наряжаться. У нее огромная коллекция дизайнерских нарядов. По словам владелицы собаки Ванессы Семлер, гардероб ее питомицы включает более 200 предметов одежды от ведущих брендов. Женщина отметила, что Жемчужина сама выбирает то, что наденет. По ее решению хозяйка может определить настроение собаки.

Чихуахуа Жемчужина получила титул самой маленькой собаки в мире в 2023 году. Несмотря на миниатюрные размеры, владелица рассказала представителю Книги рекордов Гиннесса, что «она действительно требовательная, сильная и упрямая, и может сказать вам, чего хочет.

Ранее в этом году семимесячная собака из Лос-Анджелеса проглотила целую коллекцию инородных предметов. Вещи, извлеченные из желудочно-кишечного тракта щенка, повергли ветеринаров в шок.

Прошлым летом обладатель титула Книги рекордов Гиннесса пес по кличке Кевин умер всего через несколько дней после того, как его признали самой высокой собакой в мире. Трехлетний немецкий дог скончался после незапланированной операции.