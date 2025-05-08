Мужчина прилюдно понюхал секс-игрушку и сел из-за этого в тюрьму

Житель английского города Ранкорн получил тюремный срок после неуместной шутки, связанной с секс-игрушкой, которую он продемонстрировал сотруднице магазина во время мальчишника. Об этом сообщает издание ChesireLive.

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41-летний Рики Хьюз был приговорен к 18 неделям заключения, признав себя виновным в использовании угрожающего, оскорбительного или унижающего поведения, «повлекшего за собой притеснение, тревогу или стресс». Инцидент произошел еще 4 января в магазине Go Outdoors в центре Уоррингтона, но суд закончился только в конце апреля.

Подойдя к сотруднице магазина под предлогом оформления возврата обуви, Хьюз предъявил коробку, в которой, помимо пары туфель, находилась секс-игрушка телесного цвета. Было замечено, что происходящее снималось на мобильный телефон другим мужчиной, что заставило сотрудницу понять, что она стала объектом розыгрыша.

Увидев, что продавщица расстроилась и находится в смятении, мужчина заявил, что это «просто шутка» и «прикол». Затем он достал предмет из коробки, предложил сотруднице взять его, а после этого поднес игрушку к своему носу и понюхал ее.

Пострадавшая сотрудница, которая является студенткой-преподавателем, как следует из материалов суда, испытала сильный стресс и унижение. Она попросила мужчину покинуть магазин, поскольку он вызывал дискомфорт у окружающих. После инцидента она расплакалась, и коллеги вынуждены были вывести ее из торгового зала, чтобы успокоить.

Хьюз был опознан благодаря записям камер видеонаблюдения после обращения полиции. Сообщается, что во время добровольного интервью в полиции он «хихикал», хотя позже его защита утверждала, что он раскаялся, когда понял, что расстроил сотрудницу.

В Королевском суде Ливерпуля рассматривалась апелляция на приговор. Адвокат Хьюза сравнил его действия с фарсом из классических комедий, заявив, что у его подзащитного очень «традиционное» чувство юмора, не соответствующее современной культуре «обид». Защита утверждала, что произошедшее было частью задания на мальчишнике и изначально задумывалось как шутка, то есть за действиями подсудимого стоял злой умысел.