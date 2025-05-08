В объявлении на Авито хозяин демонического кота предлагает с его помощью отбить у детей желание заводить домашнее животное. И в подробностях рассказывает, какую дорогую технику и мебель уничтожил его миловидный питомец.

В самом центре Москвы за страшную сумму в 666 рублей за минуту предлагают взять в аренду демонического кота белого цвета.

В описании этого предложения на Авито сказано, что кот: «Поможет избавить Baшиx детей от иллюзий о домашних животных. Пеpед Вами уникальный вид сeмейства кoшaчьиx, котoрый, несмотpя на cвoю белoснeжность и пушиcтoсть, принaдлежит дьявoлaм чуть ли не пo pодoслoвнoй. Дa-да, a инaче cлoжно разумнo объяcнить все его внезапные атаки на полезную людям технику и мебель. Чем дороже предмет — тем скорее он будет уничтожен. (…) Вам доводилось просыпаться с криком? Нет? А если новый Мак за 280 тысяч в три часа ночи упадет с грохотом и разобьется вдребезги в двух метрах от вас?»

© Мослента

Дальше автор объявления описывает, как кот может заставит вас отказаться от любви к мирскому, впиваясь когтями в диван Sоrrеntо Каshmir Мiеl от Вахtеr за 1,3 миллиона рублей и рвать его в вашем же присутствии, глядя вам в глаза.

«У ваших детей есть любые игрушки, — спрашивает в объявлении хозяин демонического кота. — Мой пушистик не терпит конкуренции, он съест или разорвет все, что не движется! Быть может домочадцам нравится долго играть в планшет или в консоль? Не проблема! (…) Кот с большим удовольствием прокусит хрупкие экранчики телевизоров и уж тем более — айпадов».

Хозяин предлагает демонического кота в аренду по цене 666 рублей за минуту. И подчеркивает в объявлении, что аренда — только вместе с хозяином, который расскажет о всех проблемах и нюансах, которые могут возникнуть дома с животными такого формата.