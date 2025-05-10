ЦРУ рассекретило документы об инопланетных базах в Солнечной системе

Согласно недавно рассекреченным документам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США времен Холодной войны, американские спецслужбы не только активно занимались традиционным шпионажем, но и проводили сверхсекретные исследования в области паранормальных явлений. Так американцы рассчитывали найти необычные способы получения разведывательной информации. Правда, касалась она далеко не только СССР, но и инопланетян.

Звездные врата

В рамках одной из таких программ, получившей кодовое название "Звездные врата" (Stargate), американские спецслужбы привлекли людей, заявлявших о паранормальных способностях, в том числе о "дистанционном наблюдении" – умении видеть и описывать удаленные объекты или события на расстоянии. И, если верить сведениям, содержащимся в этих опубликованных документах, в ходе этих экспериментов были получены данные, которые якобы указывают на существование внеземной жизни на Земле и за ее пределами.

Программа "Звездные врата" была запущена ЦРУ в начале 1970-х годов и официально прекратила свое существование только в 1995 году. В ее рамках проводились эксперименты с так называемым "удаленным просмотром", где участники, утверждавшие, что обладают экстрасенсорными способностями, пытались получать информацию о целях, находящихся вдали, не имея о них никаких предварительных сведений. Во время сеансов "удаленного просмотра" участники обычно делали наброски увиденного и оставляли краткие заметки о своих впечатлениях.

Инопланетные базы

Согласно недавно рассекреченным документам ЦРУ методом “дистанционного наблюдения” в 1970-80-х годах удалось обнаружить как минимум три предполагаемых инопланетных базы. Две из них, как утверждается, расположены на Земле: одна – на Аляске, в районе горы Хейс, вторая – в южном полушарии Африки. Третья же находится на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна.

Наибольший интерес вызывают подробные описания трех типов предполагаемых существ, "обнаруженных" в ходе этих сеансов. Первый соответствует классическому образу "серых" гуманоидов, часто фигурирующих в уфологических отчетах: существа с крупными округлыми головами, хрупким телосложением и явно нечеловеческой внешностью. Второй тип описывается как бледнокожие существа с заостренными чертами лица, которые, тем не менее, обладают заметным сходством с людьми. Самыми удивительными оказались существа третьего типа, которые, согласно описаниям, были практически неотличимы от обычных людей. Именно они, согласно одному из наблюдений, находились на Титане, что, правда, противоречит научным фактам. Ведь условия на спутнике Сатурна экстремальные и едва ли там может существовать развитая человекоподобная жизнь.