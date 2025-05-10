Пенсионерку судят за кормление соседского кота

В Цюрихе разбирается необычное судебное дело: 68-летняя местная жительница оказалась на скамье подсудимых за систематическое кормление соседского кота по кличке Лео, сообщает Swissinfo.

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Конфликт длился десять месяцев — за это время женщина не только регулярно подкармливала животное. Она переоборудовала кошачью дверцу, чтобы питомец мог свободно заходить в её квартиру.

Владелица кота неоднократно письменно просила пенсионерку прекратить эти действия, однако та проигнорировала просьбы. В результате Лео практически перестал возвращаться к законной хозяйке. Прокуратура Цюриха квалифицировала такие действия как незаконное присвоение чужой собственности и потребовала штрафа в размере 3600 швейцарских франков (около 4300 долларов) с дополнительным взысканием 800 франков.

Пенсионерка не согласилась с обвинениями и обжаловала решение, что привело к судебному разбирательству. Согласно швейцарскому законодательству, эпизодическое кормление чужого питомца допустимо, однако систематическое прикармливание с созданием условий для постоянного пребывания животного в чужом доме может считаться нарушением закона.

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