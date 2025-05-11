Женщина подала на развод после предсказаний нейросети

В Греции зарегистрирован первый случай, когда выводы искусственного интеллекта стали официальным поводом для расторжения брака. Мать двоих детей, состоявшая в браке 12 лет, решила расстаться с супругом после того, как нейросеть проанализировала фотографии их кофейных чашек. ИИ якобы обнаружил признаки измены.

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Мужчина рассказал, что его супруга постоянно увлекается разными модными тенденциями. А недавно предложила «для смеха» заварить греческий кофе, сфотографировать осадок и спросить у ИИ, что он видит. Он согласился, чтобы ее не расстраивать. Однако в его чашке нейросеть «увидела» молодую девушку с именем на букву «Е», о которой он якобы страстно мечтает. А в чашке супруги – сообщение об измене мужа с некой девушкой, которая собирается «разрушить их дом».

По словам мужчины, он посмеялся над этой чушью, но его жена восприняла выводы чат-бота как доказательство. После этого женщина потребовала, чтобы супруг покинул дом, и сообщила детям о разводе. Он ушел, надеясь, что она одумается, но через несколько дней получил иск с ссылками на результат «анализа» нейросети.

Адвокат мужчины заявил, что намерен ходатайствовать о лишении женщины родительских прав. Абсурдные выводы ИИ не могут быть доказательством в суде, заявил он.

«Если истица готова разрушить семью из-за фантазий нейросети, как она может воспитывать детей?» – задался он вопросом.

Ранее женщина уже попадала под влияние астрологов, потратив год на то, чтобы убедиться в их лживости. Теперь же, по словам адвоката, «искусственный интеллект стал для неё удобным оправданием заранее принятого решения», пишет греческое издание Enikos.

Ранее американка влюбилась в чат-бот с искусственным интеллектом и ушла от мужа. По ее словам, нейросеть удивила ее своей способностью тонко улавливать настроение и эмоциональные потребности.