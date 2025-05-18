Как Иммануил Кант исчез у всех на глазах

В Калининградской области, мистика тесно связана не только с интересными местами, пропитанными историей, но и с известными людьми, ранее жившими на этой земле.

Например, связана с великим мыслителем из рода шорников – Иммануилом Кантом. Этот философ родился, жил и умер в Кёнигсберге (Калининград) в 1804 году. Будучи увлеченным своим делом, ученый и талантливый преподаватель отличался особой педантичностью и с точностью до минуты соблюдал распорядок дня.

Тем не менее, с Иммануилом Кантом произошел загадочный случай, явно выбивающийся из его жизненного принципа: «не опаздывать!». Кант опоздал не куда нибудь, а на собственную свадьбу.

Якобы, пока философа все ждали в соборе на обряд бракосочетания, он находился в параллельном мире.

Кант шел по парку и на глазах свидетелей вдруг растворился в воздухе, как будто его и не было. Таким же таинственным образом жених появился перед входом в собор. В общем, свадьба сорвалась, невеста была сильно обижена.

Попыток жениться Иммануил Кант больше не предпринимал и не оставил потомства.

Что с ним произошло в тот день, известный философ никому не рассказал. Эту тайну он забрал с собой в усыпальницу Кафедрального собора.