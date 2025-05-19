Женщина рассказала о работе учительницей секса для девственников

52-летняя жительница Лондона рассказала, что учит девственников сексу ради их ментального здоровья. Об этом пишет Daily Mail.

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Кэли Миллер заявила, что работает не проституткой, а секс-суррогатом, то есть помогает людям решать их проблемы в сексуальной жизни вместе с психотерапевтом. Она учит заниматься сексом девственников-мужчин, проводит мастер-классы для девственниц и помогает испытать сексуальное удовлетворение инвалидам.

«Я не ношу макияж или сексуальное нижнее белье. Я не красуюсь, я не делаю то, что хочет клиент — я предоставляю терапевтическую услугу», — объяснила Келли.

По словам женщины, ее работа — часть психотерапии, которую должны проходить люди, страдающие от проблем в интимной жизни.

Как отмечает Кэли, оставаться девственником во взрослом возрасте может быть опасным. По ее словам, это вселяет в людей чувство страха и стыда, они абстрагируются от общества и иногда даже оказываются на грани самоубийства. Женщина заявила, что хочет решить эту проблему, поэтому считает, что суррогатный секс должен регулироваться законом.

Ранее сообщалось, что порномодель Ками Стрела решила помогать молодым мужчинам лишаться девственности. «На мой взгляд, такая связь может благотворно повлиять на самооценку, и, если все сделано правильно, ее можно даже назвать терапией», — объяснила она.