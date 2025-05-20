В Австралии акулы начали дуреть с одной прикормки

Министр окружающей среды штата Южная Австралия Сьюзан Клоуз объяснила странное поведение акул цветением токсичных водорослей. Об этом пишет news.com.au.

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Как отмечает Клоуз, последние месяцы акулы стали чаще нападать на людей в водах штата и выбрасываться на берег. По ее словам, хищницы сошли с ума, поскольку наелись ядовитых водорослей. Цветение этих растений сейчас губит не только акул, но и скатов, а также других рыб.

Токсичные водоросли, по словам Клоуз, высасывают кислород из океана, отчего рыбы задыхаются на глубине и стараются выплыть ближе к мелководью. Кроме того, из-за водорослей у морских обитателей начинаются кровотечения, что тоже негативно влияет на их поведение.

По оценкам организации OzFish, занимающейся восстановлением и защитой мест обитания рыб в Австралии, цветение токсичных водорослей погубило почти 200 рыб. Клоуз объяснила, что в этом году водорослей стало так много из-за повышенной температуры воды и отсутствия ветров.

Клоуз попросила всех посетителей пляжей Южной Австралии быть предельно осторожными.

«Океан ведет себя ненормально», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в прибрежном городе Порт-Ноарлунга, Австралия, пожилой мужчина попал в больницу после нападения акулы. Хищница укусила его за бедро.