Самая популярная порнозвезда рассказала о своей безумной мечте

Американская порнозвезда Анджела Уайт рассказала, что хотела бы заниматься сексом в космосе. Об этом сообщает сайт news.com.au.

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По словам Уайт, недавно получившей две премии Pornhub Awards, в том числе в номинации «Самая популярная порноактриса», ей нравится сама идея секса в невесомости. Она предположила, что он похож на секс под водой, а некоторые позы в такой ситуации приобретут комические черты.

«Меня это так увлекает и будоражит», — призналась Уайт.

Она понимает, что ее мечта нереалистична, но ничего не может с собой поделать. По ее словам, если секс в космосе будет недостижим, она попробует найти другой способ испытать невесомость.

Ранее сообщалось, что порнозвезда Бонни Блю, переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, и ее соперница Лили Филлипс подумывают о съемке оргии на орбите Земли. На это их вдохновил космический полет невесты миллионера Джеффа Безоса, певицы Кэти Перри и еще нескольких женщин, совершенном на корабле фирмы Blue Origin.