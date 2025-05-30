Монашка исполнила битбокс и станцевала со священником

Бразильская монахиня Маризеле Кассиано покорила телезрителей своим выступлением в эфире католического телеканала Pai Eterno с битбоксом — музыкальным жанром, где ритмы создаются с помощью голоса. На это обратило внимание издание NBC News.

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В эфире Кассиано в традиционном монашеском облачении спела, исполнила битбокс, а затем станцевала в компании еще одной монахини и священника.

Издание отмечает, что видео с выступлением быстро разлетелось по интернету и покорило зрителей, которые выразили свой восторг от увиденного в социальных сетях. Пользователи отметили, что подобные выступления помогают бороться со стереотипами о религиозной жизни.

«Мне очень нравится наблюдать за тем, как они демонстрируют свои таланты», «Веселье — это не грех», — написали участники обсуждения. Также комментаторы сравнили трио с героями известной американской комедии «Действуй, сестра!» с Вупи Голдберг в главной роли, где монашки благодаря музыке смогли найти общий язык с молодежью и обрести популярность.