Главе МОК Баху надели на голову подгузник

В интернете опубликовано видео, на котором главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху надели на голову подгузник в кафе.

Видео быстро распространилось в Сети. На кадрах видно, как Бах сидит за столиком в кафе и изучает меню. К нему неожиданно подходит небритый смуглый горбоносый мужчина, который улыбается и напевает «Happy Birthday to You». Он надевает Баху на голову подгузник, который спортивный функционер в недоумении пытается снять.

Мужчина делает вид, что ошибся, сам стаскивает подгузник с головы Баха и быстро уходит. После этого Бах поправляет прическу и возмущенно оглядывается, на этом видео заканчивается, пишет «Российская газета».

Украинские СМИ заявили, что акция была пранком, мотивированным якобы пророссийской позицией Томаса Баха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Бах принял решение покинуть Международный олимпийский комитет после 34 лет членства, и МОК принял его отставку. Двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана президентом МОК и официально вступит в должность 24 июня. В марте Бах сообщил, что пока отсутствуют конкретные результаты относительно возвращения российских спортсменов на международные соревнования.