88-летняя женщина «воскресла» в похоронном бюро

В городе Пльзень, Чехия, пожилую женщину чуть не похоронили раньше времени. Об этом пишет Daily Mail.

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88-летняя женщина не проснулась утром в собственной постели. Ее тщетно пытался разбудить супруг, а после вызвал скорую. Прибывший с врачами коронер пришел к выводу, что она умерла, и отправил ее тело в похоронное бюро.

Когда сотрудники ритуального агентства положили пенсионерку в гроб и стали готовить к похоронам, она неожиданно «воскресла».

После этого пенсионерку доставили в больницу. Сейчас с ней все в порядке. Полиция начала расследование. Виновником произошедшего считают коронера, который халатно отнесся к своим обязанностям.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пожилая женщина пришла в себя через 40 минут после «смерти». Она рассказала, что, пока была без сознания, видела некоего монаха, который ходил за ней.