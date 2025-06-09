Под Ростовом поймали дорвавшегося до свободы кенгуру

Под Ростовом поймали сбежавшего из зоопарка кенгуру по кличке Сидней. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации участников поисковой операции, Сидней не пострадал. Его нашли в кустах, где он прятался от солнца и людей.

Сидней совершил побег из парка птиц «Малинки» в Ростовской области в воскресенье, 8 июня. Его искали больше 100 человек. Кенгуру всего 1,5 года. Он жил в «первом в России глэмпинг-отеле с кенгуру» при зоопарке. В день побега он самостоятельно перепрыгнул естественный барьер из камней и веток и сбежал от туристов. По мнению специалистов, зверь мог долго находиться в бегах, так как местный климат ему подходит.

Ранее сообщалось, что кенгуру встретили рыбаки, которые шли к реке. Зверь ускакал от них в поля.