В Ленобласти в подвале дома вырос гриб-мутант

В паблике «Грибы и Грибники СПб» в VK появилось сообщение о необычной находке: в подвале жилого дома был обнаружен якобы неизвестный науке гриб-мутант.

© Ferra.ru

«Это одновременно ужасно и прекрасно», — подчеркнул автор.

Ему фото гриба прислали местные жители. И сначала преобладало мнение, что речь действительно идёт о мутации. Но потом было отправлен запрос в Микологическое общество Санкт-Петербурга, и в итоге специалисты объяснили, что в подвале дома, скорее всего, обнаружен Ganoderma lucidum — трутовик лакированный, ещё называется линчжи или рейши — краснокнижный гриб.