Ягуар устроил засаду на аллигатора

© Unsplash

В штате Мату-Гросу-ду-Сул, Бразилия, ягуар вступил в схватку с аллигатором в воде и вышел из нее невредимым. Об этом пишет Need To Know.

Свидетелями столкновения хищников стали члены туристической группы Итало Гарсии Алвеса. Он рассказал, что заметил ягуара, затаившегося на дереве, когда исследовал джунгли. Мужчине пришлось просидеть в засаде четыре часа и 11 минут, чтобы увидеть, как дикая кошка нападет на проплывающего мимо аллигатора. Этот момент попал на видео.

Хищники сцепились в воде. Какое-то время ягуар не показывался на поверхности, но было видно, как он бросает аллигатора из стороны в сторону. В конце концов ягуар упустил свою добычу и выбрался на берег.

