Пилот рассказал о встрече с НЛО

Бывший пилот американских ВВС столкнулся с НЛО во время тренировочного полета. Об этом он рассказал изданию Daily Express.

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Ветеран эскадрильи Thunderbirds Райан Боденхаймер встретил в небе загадочный прямоугольный объект размером примерно девять на 15 метров на высоте девять тысяч метров над штатом Вайоминг.

«У него не было крыльев или двигателей, а края пульсировали белым светом», — рассказал он.

По его словам, корабль неожиданно развил скорость 740 километров в час — такую же, как его истребитель F-15.

Боденхаймер, у которого за плечами две тысячи часов налета, исключил версии о дроне или обычном самолете.

«Аэродинамически такой прямоугольник просто не может летать», — заявил он.

Пилот также отметил, что многие коллеги избегают сообщать о подобных случаях из-за боязни насмешек, хотя в последние годы отношение к НЛО стало меняться.

В декабре 2024 года бывший астронавт НАСА Лерой Чиао рассказал, что едва не столкнулся с загадочными «металлическими сферами» во время полета на своем самолете. Он заявил, что неожиданная встреча с НЛО случилась в августе 2023 года над штатом Техас.