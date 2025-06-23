Курянин выиграл в лотерею почти 42 млн рублей

Курские известия

Но за выигрышем еще не обратился Лотерея «Забава от Русского лото» предлагает участникам возможность выиграть суперприз как за угаданные числа (12 из 24), так и за отсутствие совпадений. Также есть пять категорий выигрышей, сумма которых зависит от количества угаданных или неугаданных чисел.

Россиянин выиграл в лотерею почти 42 млн рублей, не угадав ни одного числа
© globallookpress.com

Житель Курской области выиграл суперприз в размере 41 900 499 рублей. Этот невероятный случай произошел 23 июня. Интересно, что победитель не угадал ни одного числа.

На данный момент счастливчик еще не обратился в лотерейный центр «Столото» за своим выигрышем, и возможно, он или она пока не знают о своем удачном исходе. Известно, что билет был куплен за 300 рублей через мобильное приложение «Столото».