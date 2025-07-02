Дикий сурок автостопом добрался до зоопарка

В США дикий сурок сам приехал в зоопарк Денвера и чуть не остался там. Об этом пишет People.

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Зверек добрался до Денвера автостопом, спрятавшись над колесом грузовика сотрудников зоопарка. Его заметили лишь спустя три часа пути.

Ветеринары осмотрели сурка. Зверек остался цел, хоть и пережил 161 километр в дороге, поэтому его решили отпустить в дикую природу.

«После того как его выпустили, он метнулся к ближайшей куче камней, пристально наблюдал за нами в течение нескольких минут, а затем закричал и исчез в лесу», — рассказали сотрудники зоопарка.

После случившегося представители зоопарка Денвера призвали водителей внимательно осматривать машины, перед тем как куда-то ехать: в них может спрятаться какой-то дикий зверь.

Ранее сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия дикобраза нашли среди обломков самолета. Он случайно преодолел с ними 864 километра на вертолете, морском судне и грузовом автомобиле.