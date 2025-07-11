Изощренная месть студента соседу-грязнуле восхитила пользователей сети

Пользователь Reddit с ником GreedyNovel рассказал о мести, которую он придумал для своего соседа по квартире, когда учился в колледже. Идея молодого человека вызвала восхищение других посетителей площадки.

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«Это был парень, который вообще не утруждал себя уборкой. Он, пусть не всегда, но довольно часто оставлял мусор на полу, еду на вынос на столе в гостиной и так далее. А когда я ему об этом говорил, он отвечал, что раз уж меня это настолько сильно беспокоит, то почему бы мне и не убрать и не жить спокойно дальше», — рассказал автор.

В один из дней накануне весенних каникул сосед налил себе стакан молока, отпил из него около трети, после чего поставил на обеденный стол и отправился отдыхать на неделю. Тогда GreedyNovel переставил стакан на тумбочку в спальне соседа и закрыл дверь, предварительно выключив кондиционер. После этого автор тоже уехал на каникулы, отдельно радуясь, что в штате установились крайне высокие для этого времени года температуры.

«Сосед вернулся из отпуска и зашел в спальню, где было душно и пахло прокисшим молоком, а отвратительные бактерии будто заполонили собой все пространство. Конечно, он начал предъявлять мне претензии. Но я объяснил, что не стал выливать молоко, решив, что он оставил его в надежде допить по возвращении», — написал GreedyNovel.

Простая, но элегантная месть удивила других посетителей. В комментариях они назвали поступок автора правильным и похвалили его, а также поделились главным правилом американских колледжей — вся грязная посуда неряхи ночью отправляется на его кровать.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как во время учебы в колледже ей досталась соседка по комнате в общежитии, сводившая ее с ума. Она постоянно воровала еду, бросала ее недоеденной в самых неподходящих местах и разбрасывала грязную одежду.