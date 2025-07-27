В Китае откроется первый институт шашлыка

В городе Юэян провинции Хунань Китая откроется первый в стране научно-исследовательский институт (НИИ) барбекю. Об этом сообщает China Daily.

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«Юэянский открытый университет объединяется с Ассоциацией барбекю Юэяна для создания первой в Китае платформы профессионального образования, посвященной приготовлению барбекю», — говорится в публикации.

В институте будут готовить специалистов, разрабатывать стандарты приготовления барбекю и продвигать местные бренды. Отмечается, что решение об открытии образовательного учреждения в городе связано с популярностью в Китае юэянской культуры приготовления шашлыка.

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