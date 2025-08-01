У бутовских коз появились преемники

Москвичи обнаружили преемников бутовских коз. Животных засняли на видео на траве при съезде на МКАД в сторону торгового центра (ТЦ) «Вегас». Ролик опубликовал Москва».

На видео козы пасутся у дороги в районе Митино. Они щиплют траву на отрезке между двумя проезжими частями.

Ранее знаменитые бутовские козы переехали на подмосковную экоферму в городе Ступино. Животных на новом месте встречали с красной дорожкой. Переезд был организован после того, как суд запретил пенсионеру Валерию Аникееву содержать коз в своем районе. Животные раздражали местных жителей, гуляя стадом по улицам и тем, что забирались на машины, чтобы пощипать листья деревьев.