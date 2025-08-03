Фотоловушка запечатлела лосей в круглосуточном «ресторане»

Лосей у солонцов запечатлела фотоловушка в Тоншаевском лесу. Кадрами поделился в telegram-канале Минсельхоз Нижегородской области. В ведомстве отметили, что круглосуточный «ресторан» для диких животных пользуется популярностью.

Здесь лоси получают необходимые минеральные вещества, а за их повадками можно наблюдать благодаря установленным фотоловушкам.

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Камеры фиксируют, кто из лосей приходит на завтрак, кто предпочитает ночные перекусы, а кто устраивает семейные вечера у солончаков. Некоторые животные даже, похоже, не против немного попозировать перед объективом.Проект позволяет не только заботиться о здоровье животных, но и приоткрывает завесу их скрытой жизни, делая лес ещё ближе и понятнее для человека.

Ранее сайте Pravda-nn.ru cообщал, что медвежата и кабаны попали в объектив фотоловушки в Керженском заповеднике