Учительница музыки три месяца занималась сексом с подростком

В провинции Онтарио (Канада) преподавательница вступила в интимную связь с несовершеннолетним учеником, включающую половые акты. Соответствующую информацию распространил телеканал CTV News.

В центре судебного разбирательства оказалась 31-летняя Дженнифер Элиз Лоуренс, работавшая учителем музыки в одной из средних школ города Барри. Женщина была отстранена от профессиональной деятельности в последние дни апреля текущего года, сразу после инициирования служебной проверки.

1 августа 2025 года стало известно о предъявлении Лоуренс обвинений в сексуальной эксплуатации, растлении малолетнего и изнасиловании. Также ей инкриминируют передачу материалов порнографического характера лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста. Согласно данным следствия, педагог на протяжении трех месяцев – с февраля по апрель – осуществляла недопустимые контакты в отношении подростка.

Известно, что Лоуренс преподавала в школе Барри на протяжении четырех лет и обладала отличной профессиональной репутацией. Представители школьного округа воздержались от комментариев по поводу обвинений в адрес сотрудницы, перенаправив все запросы в городское управление полиции.

Там, в свою очередь, пояснили, что не имеют возможности раскрывать детали в связи с наложенным судом запретом. Первое судебное слушание по данному делу состоится в режиме видеоконференции в конце августа 2025 года.