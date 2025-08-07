Порнозвезда назвала лучшего любовника в мире

Бразильская порномодель Андресса Урах считает, что лучшим любовником в ее карьере был футболист Криштиану Роналду. Об этом пишет издание National World.

© Lenta.ru

В интервью телепрограмме De Frente com Blogueirinha Урах рассказала, что встретила Роналду в 2013 году в Мадриде. Он заплатил ей за секс.

Это было хорошо, это был запоминающийся момент, он — лучший в мире. Все знают, что потом мы поссорились, но это в прошлом. Все продолжалось всего несколько часов. Это было действительно хорошо, — Андресса Урах

Урах неоднократно рассказывала о встрече с Роналду. Сам футболист отрицает, что когда-либо имел с ней дело. Он называет истории порномодели «чистой фантазией и фальшивкой».

Ранее сообщалось, что порнографические видео с участием Урах снимает ее 18-летний сын. В 2023 году порномодель сделала небольшой перерыв на OnlyFans, чтобы сосредоточиться на духовной жизни.