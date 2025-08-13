Спящий лось и опухшая мошонка: самые нелепые объяснения прогульщиков

Мужчины и женщины перечислили объяснения отказа выходить на работу, которые они считают самыми нелепыми. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из пользователей рассказал, что раньше руководил небольшой командой в службе технической поддержки. Однажды утром его самый пунктуальный и надежный сотрудник не появился. Через два часа после начала смены он позвонил и сказал, что на его крыльце уже три часа спит огромный лось.

Я молчал, пытаясь понять, не хитроумная ли это шутка. Попросил его держать меня в курсе. Час спустя он прислал мне фотографию из окна второго этажа своего дома. Там, величественный и дурацкий, был взрослый лось, свернувшийся калачиком и крепко спящий на крыльце, словно гигантская собака с рогами InnerObligation2676 пользователь Reddit

Также многие сотрудники ссылались на последствия вечеринок и употребления запрещенных препаратов.

Позвонил коллега и сказал нашему боссу, что не может прийти, потому что у него сильно опухла мошонка от употребления наркотиков и мастурбации в течение восьми часов Deeker пользователь Reddit

Одна из пользовательниц вспомнила о самом абсурдном случае в своей практике.

Когда я работала в розничной торговле, одна девушка не явилась утром. Мы позвонили ей, и она сказала: «Я забыла, что я у вас работаю». Она имела в виду, что забыла о работе в нашем магазине, а не о том, что работала в тот день. Это было самое безумное оправдание, которое я когда-либо слышала. Она не проработала с нами и трех недель. Я просто «забыла» о ней навсегда, потому что она так и не вернулась Just-why-2715 пользовательница Reddit

