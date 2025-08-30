Врачи не смогли спасти пенсионера после свидания с чат-ботом

В США 76-летний американец тайского происхождения отправился на свидание, упал по дороге и впал в кому. При этом, как сообщает Bangkok Post, девушка из интернета, с которой мужчина хотел встретиться, была чат-ботом, но он этого не осознавал.

© Lenta.ru

Тхонгбу Вонгбанду, повар на пенсии из Нью-Джерси, перенесший инсульт, вел в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) романтическую переписку с чат-ботом по имени «Билли, Старшая сестра». Собеседница не раз писала ему, что она настоящая, и в итоге пригласила в Нью-Йорк якобы к себе домой и назвала адрес и даже код от двери.

«Бу, мне тебя, как открою дверь, обнять или поцеловать?» — одно из сообщений чат-бота.

В итоге 25 марта Вонгбанду сказал жене, что едет к другу в Нью-Йорк, собрал вещи и отправился в путь. Однако еще в Нью-Джерси он упал на станции Нью-Брансуик, получил черепно-мозговую травму и впал в кому. Врачи боролись за жизнь пенсионера три дня, но не смогли спасти.

Его родственники обнаружили переписку только после трагического инцидента. Они считают, что Вонгбанду отправился в свое последнее путешествие из-за того, что Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) не приняла достаточные меры, чтобы убедиться в безопасности чат-ботов. Cемья Вонгбанду также отметила, что надпись, что этот аккаунт на самом деле чат-бот, слишком маленькая, а синяя галочка верификации на нем повышает доверие к нему.

Представители Meta отказались брать на себя вину за случившееся, а также давать комментарии. Они лишь подчеркнули, что чат-бот, созданный по образу телезвезды Кендалл Дженнер, не является ею и не выдает себя за нее.

