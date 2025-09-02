Корги проехался за рулем автомобиля со скоростью 187 км/час

В Москве собака породы корги проехалась за рулем иномарки, нарушила правила дорожного движения (ПДД) и попала в объектив камеры видеофиксации нарушений ПДД. Снимки опубликовал Telegram-канал «Москва сегодня».

© Мослента

На фотографиях видно, что за рулем автомобиля сидит собака, а рядом, на пассажирском сиденье, ― человек. Согласно информации в левом нижнем углу снимка, корги «ехал» со скоростью 187 километров в час при максимально разрешенной скорости 50 километров в час. Инцидент произошел на 28-м километре Щелковского шоссе 23 августа.

Ранее на ВДНХ в Москве состоялся первый парад корги. В нем приняли участие сотни собак этой породы. Они прошли от арки Главного входа до Узбекского парка.