Знаменитый убийца стал моделью для Shein

Убийца генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне стал моделью китайского маркетплейса Shein благодаря нейросети. Об этом сообщает TMZ.

© globallookpress

Так, на сайте ретейлера появились фотографии знаменитого преступника, которые были сгенерированы искусственным интеллектом. На размещенных кадрах Манджоне запечатлен в футболках, которые продаются на сайте Shein. Стоимость вещей составила 11 долларов (890 рублей).

Луиджи Манджоне признали виновным в нападении на миллионера Брайана Томпсона, возглавлявшего страховую компанию UnitedHealthcare. Мужчина в маске три раза выстрелил в него, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене. Подозреваемый заявил, что совершил преступление, поскольку богатый страховщик наживается на чужих страданиях. После этого его поддержали тысячи американцев: в честь Манджоне открывают денежные сборы, а копии его нарядов с судебных заседаний скупают в магазинах. Так, в декабре прошлого года стало известно, что американцы массово бросились покупать аналог куртки, в которой Манджоне совершил нападение.