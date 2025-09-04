Акула чуть не проглотила ныряльщицу и попала на видео

Женщина столкнулась с китовой акулой в водах Филиппин во время снорклинга. Об этом пишет Daily Mail.

Джем Берройя наткнулась на акулу, когда плавала с маской и в ластах. Вдруг хищница открыла свою пасть так, будто хочет проглотить ныряльщицу. Как призналась позже Берройя, это сильно напугало ее.

«Я думала, что она хочет съесть мою руку», — объяснила она. Этот момент попал на видео.

На самом деле акула просто кормилась. Китовые акулы не похожи на своих сородичей: они питаются планктоном, как киты, и обычно держатся у поверхности воды. Они не опасны для человека и часто даже не обращают внимания на ныряльщиков, которые могут к ним прикасаться.

Ранее сообщалось, что у побережья иранского города Абадан мужчина запрыгнул на спину китовой акулы. Примерно через минуту он потерял равновесие, после чего сел на рыбу и продолжал размахивать руками, пока та не уплыла.