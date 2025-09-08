Священник занимался сексом в парке и попался

В американском штате Огайо священника обвинили в непристойном поведении. Об этом сообщает издание Mansfield News Journal.

30 августа сотрудник полиции заметил в парке стоящий автомобиль. На заднем сиденье оказались двое: 56-летний Аарон Уильямс-младший и некая 46-летняя женщина. Они занимались сексом.

Уильям-младший — священник, он уже девять лет возглавляет Мемориальную церковь Бога во Христе имени Мэддокса. Кроме того, в 2024 году он участвовал в выборах комиссара округа, но проиграл другому кандидату.

Уильямса-младшего подозревают в непристойном поведении в публичном месте. Он отказался признавать вину. Ожидается, что обвинения будут предъявлены девятого сентября.

