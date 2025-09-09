Беллу из «Сумерек» заметили в подмосковном автобусе

Беллу Свон, героиню серии фильмов «Сумерки», заметили в подмосковном автобусе. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Двач».

«Шок контент: [американская актриса] Кристен Стюарт едет на 520 автобусе с ребенком от [персонаж из «Сумерек» — оборотень и друг Беллы] Джейкоба», — говорится в подписи к ролику.

На опубликованных кадрах запечатлена женщина, похожая на актрису Кристен Стюарт, которая сыграла Беллу в «Сумерках». Россиянка ехала в автобусе со шпицем на руках.

