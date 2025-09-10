Тысячи пчел устроили налет на магазин меда

На магазин пасечницы в городе Террас, Канада, напали пчелы. Об этом сообщает CBC News.

Владелица пасеки Кристин Макдональд столкнулась с тысячами пчел, устроившими налет на ее магазин. Они проникли внутрь через щели в старых дверях и пытались украсть мед. Причиной стала продолжительная жара, из-за которой насекомые дольше остаются активными в то время, когда цветы уже отцвели.

Чтобы спасти продукцию, Макдональд пришлось накрыть прилавки брезентом и пожертвовать ванной комнатой — она заманивала насекомых на свет, чтобы затем поймать их и выпустить на свободу. Женщина заклеила двери магазина скотчем и рекомендует другим пасечникам хорошо кормить своих пчел, чтобы предотвратить подобные нападения.

«Когда пчела находит хороший источник пищи, она возвращается в улей и исполняет особый танец, чтобы указать другим пчелам путь к еде», — Кристин Макдональд, владелица пасеки.

Так ей пришлось жить пять дней, пока пчелы не поняли, что больше не могут проникнуть в магазин.

«Это почти как отчаяние — подобно тому, как медведи отчаянно пытаются набрать вес к зиме», — объяснила инцидент исследователь из Университета Британской Колумбии Элисон Макафи.

