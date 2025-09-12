Женщина продала свою душу

Москвичка продала душу за 100 тысяч рублей ради того, чтобы приобрести коллекцию Лабубу и билет на концерт артистки Надежды Кадышевой. Об этом сообщает Mash.

Соответствующее объявление было размещено в сети маркетологом Дмитрием. На него откликнулась 26-летняя Карина. Она официально подписала документ и скрепила его кровью.

Как утверждается, к судьбе своей души она равнодушна. В РПЦ на этом фоне назвали девушку грешницей и посоветовали как можно скорее отправиться в церковь. Дмитрию, в свою очередь, также рекомендуют посетить храм, так как фактически он выступил в роли Сатаны, приобретя чужую душу.

Ранее в Москве таможенники обнаружили в игрушке Лабубу из Таиланда черенки суккулентов.