Коал начнут массово вакцинировать

В Австралии одобрили вакцину от хламидиоза для коал. Об этом пишет People.

© globallookpress

Хламидии являются основной угрозой здоровью коал. Раньше инфицированных бактериями животных лечили антибиотиками, однако такие лекарства негативно влияли на их способность переваривать листья эвкалипта — их основного источника пищи. Это часто приводило к летальным исходам.

Желая сохранить популяцию коал, команда Университета Саншайн-Коста (UniSC) 10 лет разрабатывала нужную вакцину. После множества проверок ее разрешили использовать на коалах. Животных начнут вакцинировать как в ветеринарных больницах, так и в полевых условиях.

Старший научный сотрудник UniSC Сэм Филлипс заявил, что созданная вакцина снижает количество летальных исходов от хламидиоза в диких популяциях на 65 процентов. Она предотвращает развитие инфекции и даже может избавить животных от уже появившихся симптомов.

Хламидиоз у коал может быть двух видов. Первый вызывает раздражение глаз, что может привести к полной слепоте. Второй поражает почки и репродуктивную систему коалы. Его последствия часто фатальны.

Ранее сообщалось, что в Австралии за прошедший месяц расправились с более 700 коалами. Власти оправдали этот шаг тем, что многие из них были тяжело ранены, страдали от голода и обезвоживания.