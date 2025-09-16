Эксгибиционист объяснил тягу к обнажению на публике
Британский эксгибиционист Филипп Кнотт объяснил, что обнажаться на публике его заставляет голос по имени Люси, который он якобы слышит. Об этом сообщает сайт Stoke on Trent Live.
Кнотта задержали в Хэнли, графство Стаффордшир, после очередного инцидента, произошедшего в приюте для бездомных. В суде он заявил, что во всем виновата некая «Люси», которая приказывает ему совершать противоправные действия.
По словам прокурора Мэтью Несса, эксгибиционист получает удовольствие от демонстрации половых органов уязвимым людям и не раскаивается в своих деяниях. Судья Грэм Смит отметил, что, психиатрический отчет указывает на наличие у Кнотта «степени контроля» над голосами. Суд приговорил эксгибициониста к исправительным работам сроком 30 дней.
В 2022 году Кнотта арестовали за попытку прогуляться по Хэнли без одежды. В 2020 году он, как утверждается в судебных документах, размахивал пенисом перед сотрудниками полиции у здания суда.
Ранее в Аргентине эксгибиционист проник на гоночную трассу и обнажился перед участниками заезда. Мужчина едва не попал под колеса автомобиля и чудом спасся.