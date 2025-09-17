Хозяйка борделя раскрыла самые популярные запросы клиентов

Хозяйка британского борделя Кэтрин Денуар рассказала, с какими запросами к ее сотрудницам чаще всего обращаются мужчины. Об этом она поговорила с изданием Metro.

Денуар уже девять лет управляет одним из крупнейших европейских борделей. По словам женщины, популярность «экстремальной порнографии», которую пропагандируют порномодели Лили Филлипс и Бонни Блю, никак не влияет на желания ее клиентов. Самым популярным запросом, как утверждает Денуар, остается анальный секс.

Многие клиенты, по словам хозяйки борделя, любят пеггинг — разновидность анального секса, при котором женщина использует страпон, или фаллоимитатор, для проникновения в мужчину.

«Обычно они женаты и слишком напуганы, чтобы рассказать о своих фантазиях женам. Они не хотят, чтобы их осуждали, поэтому обращаются за профессиональной помощью», — раскрыла их мотивацию собеседница издания.

Ранее сообщалось, что Денуар перечислила странные причины, по которым мужчины прибегают к услугам проституток. По словам женщины, в бордель часто приходят мужья, которые не хотят заставлять жен спать с ними против их воли, но нуждаются в сексе.