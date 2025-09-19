Охотники поймали 317-килограммового аллигатора

В США охотники неожиданно выловили из водохранилища Росс-Барнетт гигантского аллигатора. Об этом сообщает Clarion Ledger.

Группа ловцов рептилий состояла из Джо Уайрика, его 13-летнего сына и еще двух мужчин. Уайрик рассказал, что изначально они планировали поймать аллигатора поменьше. Огромного хищника они заметили совершенно случайно: увидели, как он прячется среди веток у берега. Мужчины оценили вес рептилии примерно в 317 килограммов, в длину она достигала около четырех метров.

По словам Уайрика, охотники решили действовать быстро и, сев на лодку, закинули удочку. Хищник схватил ее и стал таскать судно за собой. Охотникам потребовалось 15 минут, чтобы усмирить его с помощью гарпуна. По словам одного из них, это была самая простая охота за всю его карьеру.

Группа мужчин не смогла самостоятельно затащить добычу в лодку из-за ее веса. Им помогли другие охотники.

«Все прошло идеально», — оценил работу команды Уайрик.

Ранее сообщалось, что в США участники традиционной охоты на аллигаторов на реке Язу в штате Миссури добыли особь длиной 4,2 метра и решили съесть ее. Вес хищницы оказался более 363 килограммов.