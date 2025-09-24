Найденные в болоте останки девушки удалось опознать через 50 лет

В США удалось опознать останки девушки из штата Орегон, которая пропала в 1974 году. Об этом пишет People.

21-летнюю Мэрион Винетту Нэгл Макуортер в последний раз видели в городе Тайгард в октябре 1974 года. Девушка была в торговом центре, но домой не вернулась. Ее поиски ничего не дали. В 1976 году в болотистой местности у подножья Каскадных гор охотник нашел останки неизвестной. Идентифицировать их не удавалось даже с появлением методов исследования ДНК в конце 1980-х.

В современные базы данных ДНК американки попала еще в 2010 году, однако прорыв произошел только в июне 2025-го, когда там появились данные ее двоюродной сестры. Проверка сразу же показала совпадение.

«Я была очень удивлена, когда мне позвонили. Очень хорошо, что они нашли меня благодаря ДНК», — сказала сестра Макуортер, которой было 11 лет в момент ее исчезновения.

Следователям удалось установить, что в день исчезновения девушка просила свою тетю забрать ее из торгового центра, но так и не появилась. Также известно, что Макуортер упоминала некоего мужчину на белом пикапе, который подвозил ее. Его личность пока не установлена. Полиция продолжает расследование смерти американки.

