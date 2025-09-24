Попугай сошел с ума из-за плохого капремонта

В одном из жилых домов Твери плохо выполнили работы по капитальному ремонту. Как сообщает Baza, вместо того, чтобы полностью заменить штукатурку на фасаде, строители просто нанесли новый слой поверх старого. Из-за этого вода с балконов начала сквозь щели просачиваться в квартиры.

© unsplash

Речь идет о доме, который расположен на улице Спартака. Среди пострадавших оказался питомец одной из местных жительниц — попугай по кличке Гиря. Женщина утверждает, что птица лишилась рассудка. Клетка с попугаем долго стояла у окна, и в нее попадала вода. Женщина рассказала, что из-за постоянного звука падающих капель попугай «получил морально потрясение» и стал часто кричать.

Ремонт в этом доме проводили в 2020 году, недостатки проявились спустя несколько лет. Жильцы уже почти год требуют от Фонда капремонта привлечь подрядчиков к ответственности, но им отказывают. Обращения в Следственный комитет и прокуратуру результатов не принесли.

Ранее эксперт в сфере ЖКХ АНО «Центр развития законодательства» Алексей Баталов говорил, что, организуя работы по капитальному ремонту в доме, управляющие компании нередко допускают нарушения. Обслуживающие организации зачастую скрывают процесс выбора подрядчиков для проведения капремонта. Собственники остаются в неведении насчет стоимости материалов, сметы и аффилированности организаций. Сроки выполнения работ во множестве случаев нарушаются в том числе и из-за плохого финансирования.