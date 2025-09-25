71-летний пассажир залез под одежду к спящей попутчице

71-летнему мужчине предъявили обвинения в «неподобающем» прикосновении к спящей попутчице во время полета из США в Австралию. Об этом сообщает портал People.

Уточняется, что инцидент произошел 22 сентября на рейсе из Лос-Анджелеса в Мельбурн. Пострадавшая пожаловалась, что попутчик якобы залез ей под одежду, когда она пыталась заснуть.

Экипаж пересадил пассажирку на другое место и уведомил Агентство по делам беженцев (AFP), представители которого встретили лайнер после посадки и опросили подозреваемого и свидетелей.

По данным австралийских СМИ, мужчину зовут Мунир Ботрос. Его арестовали и предъявили обвинение по статье о развратных действиях. Максимальное наказание по ней — семь лет тюремного заключения.

В октябре 2024 года похожая ситуация произошла на рейсе индийской авиакомпании IndiGo. Ее пассажир «неподобающим образом» потрогал спящую попутчицу в самолете и угодил под арест.